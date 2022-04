Sky – Inter in campo verso Bologna: affaticamento muscolare per Gosens, le ultime da Appiano

Arriva una brutta notizia per l'Inter e Simone Inzaghi in vista della cruciale trasferta di Bologna di mercoledì

Arriva una brutta notizia per l'Inter e Simone Inzaghi in vista della cruciale trasferta di Bologna di mercoledì, recupero della 1a giornata di ritorno di Serie A. Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, nell'ultimo allenamento ad Appiano Gentile Robin Gosens ha subito un affaticamento muscolare che lo mette in dubbio per la gara del Dall'Ara, in cui, scrive il giornalista, giocherà titolare ancora Ivan Perisic. A parte Arturo Vidal, che potrebbe tornare disponibile per la trasferta di Udine in programma domenica. Ecco il tweet: