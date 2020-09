MD – Inter su Partey con un’altra big, l’Atletico Madrid è stato chiaro

Thomas Partey, a meno di tre settimane dalla chiusura del mercato continua il suo allenamento con l’Atletico Madrid, fiducioso di poterlo tenere. Ma il Mundo Deportivo spiega che c’è una minaccia per l’AM che arriva da due club interessatissimi al ghanese: l’Arsenal e l’Inter.

Il calciatore – spiega il quotidiano spagnolo – piace molto al club londinese che però non ha i cinquanta mln necessari per acquistare il suo cartellino. Ma questo non ha fatto in modo che gli inglesi si siano arresi. L’allenatore, Arteta, adora il giocatore e quindi la società sta cercando di cedere diversi giocatori per arrivare a raccogliere una cifra importante per fare un’offerta.

Poi c’è l’Inter e il quotidiano sportivo sottolinea che Thomas Partey sarebbe il piano B. Il piano A resta Kantè, è il primo nome fatto da Conte. La risposta dell’AM è stata identica: servono 50 mln per il giocatore, i soldi della clausola rescissoria. Secondo il Mundo i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul tavolo il cartellino di Perisic, ma gli spagnoli sono intransigenti. Non lo cederanno se non a fronte del pagamento della clausola rescissoria. Il centrocampista non ha rinnovato al momento ma non ha forzato la mano su una partenza. L’AM però teme che un club arrivi con i 50 mln necessari.

