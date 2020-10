Gds – Inter-Mönchengladbach e il vero avversario dei nerazzurri. Non partire bene in Champions…

C’è voglia di voltare pagina in casa Inter dopo la sconfitta del derby. L’occasione per farlo sarà mercoledì quando i nerazzurri incontreranno il Borussia Mönchengladbach in Champions League. La Gazzetta dello Sport analizza così i prossimi avversari dell’Inter: “Un mese fa ne ha presi 3 dal Dortmund e sabato si è fatto rimontare in casa dal Wolfsburg. Occhio che però in trasferta è più insidioso. Il vero avversario dell’Inter sarà comunque l’Inter. Non partire bene in Champions vorrebbe dire surriscaldare già l’aria. Anche qui c’è una difesa sofferente e una quadratura tattica da trovare. La Lu-la resta la garanzia“.

(Gazzetta dello Sport)