Sky – Inter, salvo sorprese nessun sudamericano dal 1’ con la Samp. Accanto a Dzeko…

Scattano le prove di formazione per Simone Inzaghi verso la ripresa del campionato: cosa filtra sull'attacco nerazzurro

I sudamericani dell’Inter salvo sorprese non giocheranno dall’inizio contro la Sampdoria. Stiamo parlando di Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Arturo Vidal e Matias Vecino, che saranno impegnati con le rispettive nazionali fino a poche ore prima della sfida coi blucerchiati. Come riportato da Sky Sport, nessuno di loro è atteso nella formazione titolare di campionato. Ci sarà invece Edin Dzeko, da capire se alle sue spalle giocherà Stefano Sensi (problema al polpaccio in Nazionale) o se Simone Inzaghi opterà per un’altra soluzione per il ruolo di seconda punta.