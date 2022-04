Inter, UFFICIALE: siglata nuova partnership con Heinz. Accordo per due anni

Il brand leader nel settore alimentare debutta nel mondo del calcio e dell’entertainment grazie all’accordo con il Club nerazzurro

MILANO – FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato una nuova partnership con Heinz : il brand leader nel settore alimentare debutta nel mondo del calcio e dell’entertainment grazie all’accordo con il Club nerazzurro, diventando Official Sauce Partner dell’Inter per due stagioni.

“Siamo entusiasti della partnership stretta con Inter: il calcio, il fare squadra e le emozioni che suscita lo sport si sposano perfettamente con la bellezza dello stare insieme, condividendo un momento anche di gusto. Vogliamo guidare i consumatori nelle occasioni di consumo day by day, attraverso le loro passioni. Per questo stiamo lavorando per essere presenti in ogni momento della vita dei consumatori, che saranno ispirati e incuriositi per trovare il loro “Perfect Match” con Heinz” – ha dichiarato Francesco Meschieri, Head of Marketing Italy.