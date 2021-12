Inter, nuova partnership per Centro e Sud America: ufficiale l’accordo con KTO

I nerazzurri comunicano l'ingresso della società globale specializzata nell'iGaming come Official Regional Partner

FC Internazionale Milano annuncia un nuovo accordo di partnership con KTO, Official Regional Partner dei nerazzurri per il Centro e Sud America. KTO è una società globale specializzata nell'iGaming. Dalla sua fondazione nel 2018, si è rapidamente affermata come un marchio regionale leader nel settore grazie alle sue strategie di marketing localizzato e ai valori incentrati sul cliente. Il marchio KTO è riconosciuto per la sua piattaforma online altamente innovativa che copre i più grandi eventi sportivi di tutto il mondo.