L’infortunio di Pavard è una tegola importante per l’Inter di Inzaghi, soprattutto in un periodo in cui i nerazzurri giocheranno ogni tre giorni. Il tecnico può contare sul rientro prossimo di Acerbi che consentirà di avere un elemento in più su cui contare per la difesa e un’alternativa in più (con Acerbi centrale) sul centro-destra, zona abitualmente occupata dal francese. Pavard sarà fuori per circa un mese e dovrebbe recuperare giusto per la Supercoppa. Queste le alternative per le rotazioni del tecnico: