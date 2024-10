Benjamin Pavard vuole tornare a essere prima possibile il pilastro difensivo che è stato per l'Inter lo scorso anno. Approfitterà della sosta per lavorare a Milano, considerando la nuova mancata convocazione da parte della Francia. Un'agevolazione se si pensa al lavoro atletico che potrà fare, non altrettanto invece pensando al dispiacere per non essere tornato in nazionale. Ma se con Deschamps risultano esserci ancora attriti, in nerazzurro la situazione è completamente diversa. "Con Inzaghi problemi non ce ne sono", sottolinea il Corriere dello Sport.