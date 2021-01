Inter, Pazzini: “Lautaro davvero importante. Lui e Lukaku gli unici in Serie A che…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Giampaolo Pazzini, ex centravanti dell’Inter, ha parlato così di Lautaro Martinez, tornato finalmente al gol dopo qualche gara a secco: “Un attaccante può fare buone prestazioni, ma il gol ti dà qualcosa in più. Lo cercava, questo lo aiuterà in futuro per cercare di farne ancora. Lautaro è un giocatore veramente importante. L’attaccante si misura dai gol, ma lui gioca tanto per la squadra: ed è molto giovane. Ha molto margine, ha già fatto tanti gol: ha grinta, non si accontenta. Lui ha ancora un potenziale importante da far vedere: diventerà un giocatore importante, ma lo è già. Lui e Lukaku sono gli unici del campionato che giocano di reparto: si trovano, hanno movimenti codificati. E poi hanno un rapporto anche fuori dal campo. Io con Cassano mi sono trovato molto bene, ci siamo divertiti”.