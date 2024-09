Si ferma a 6 la striscia di derby vinti consecutivamente: l'Inter perde 2-1 contro il Milan al termine di una gara mal giocata e mal interpretata. Il Corriere dello Sport sottolinea gli errori dei nerazzurri: "Gabbia, all'ultimo respiro, ha risolto il derby. Un colpo di testa per inchiodare Sommer, spezzare un sortilegio lungo due anni e blindare la panchina di Fonseca.

Niente record. Inzaghi e i campioni d'Italia si sono fermati a sei successi di fila. Il risultato e il gol decisivo, sul filo del novantesimo, non ingannino. I rossoneri hanno meritato ampiamente di vincere. Giusto premio raccolto all'ultima curva di un secondo tempo in cui avrebbero potuto segnare almeno altre quattro o cinque volte. Senza il portiere svizzero, chissà come sarebbe andata a finire.