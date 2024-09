Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Non abbiamo mai dato la sensazione di essere squadra, dovevamo fare di più, io per primo. Il Milan ha vinto meritatamente perché ha difeso meglio, è stata più compatta e noi abbiamo fatto una gara sottotono. Dopo il pari abbiamo creato qualcosa ma non è stata la solita Inter, non abbiamo espresso il nostro gioco. Nel secondo tempo ci sono arrivati tre volte in porta in 15 minuti: ho provato a cambiare ma è cambiato poco. Brucia, la analizzeremo e lavoreremo su cosa non è andato».