Inter la più penalizzata dal nuovo calendario, ma c’è un piccolo vantaggio: con la Juve…

Si riparte: a porte chiuse, ma è comunque un inizio. I club di Serie A hanno trovato un principio di accordo, e già questo weekend verranno recuperate le prime partite. La squadra più penalizzata da tutto questo caos, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è l’Inter. Che, tuttavia, ottiene un piccolo vantaggio: “Senza entrare nel merito delle polemiche e di chi abbia torto o ragione, il quadro obiettivo dice che l’Inter è la più penalizzata. Ha due partite da recuperare, non una come la Juve. Sfidare la banda Sarri a porte chiuse le dà un piccolo vantaggio. Ma col senno di poi, per i nerazzurri sarebbe stato meglio giocarla prima, questa benedetta madre di tutte le partite. Perché a oggi non si trova la data per recuperare la gara con la Samp. I rinvii della semifinale di Coppa Italia rendono ancora più caotico il percorso. In un eventuale rush finale pieno di impegni, Conte e i suoi potrebbero pagare dazio. Ma anche la Juve, d’altronde, ha lo stesso problema. Non è certo avvantaggiata: già non è brillante ora, con tutte le partite che deve giocare rischia di presentarsi stanca nelle sfide che contano. E la super sfida con l’Inter non avrebbe proprio voluto giocarla a porte chiuse“.