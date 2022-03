Inter, recupera Correa: “Esordio per Gosens? E Inzaghi pensa a una mossa a sorpresa”

Per il derby di questa sera contro il Milan, Simone Inzaghi potrà contare anche su Correa e Caicedo, due rientri fondamentali in attacco

Per il derby di questa sera contro il Milan, Simone Inzaghi potrà contare anche su Correa e Caicedo, due rientri fondamentali in attacco, visto il momento difficile di Dzeko e Lautaro. Non solo: possibile che Robin Gosens, arrivato a gennaio dall'Atalanta, possa esordire in maglia nerazzurra a gara in corso. E chissà che il tecnico interista non spiazzi tutto con una mossa a sorpresa... Scrive Repubblica: