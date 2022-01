Inter, due obiettivi per la sinistra. Julian Alvarez pista calda: il vertice…

I nomi nel mirino del club nerazzurro, che continua a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra di Inzaghi

Il mercato entra nel vivo e l'Inter continua a monitorare la situazione, a caccia di profili giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro è alla ricerca di nuovi acquisti in tutti i reparti, come spiega La Gazzetta dello Sport:

"Ieri Benitez, tecnico dell’Everton, ha di fatto ufficializzato l’addio di Digne. E mentre il Chelsea pare più indirizzato al rientro di Emerson, ecco che l’Inter resta una strada percorribile per il francese. Discorso simile per Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Ma il discorso si allunga anche sul futuro: da Ginter a Luiz Felipe, diverse situazioni di mercato necessitano dell’ok della proprietà. Come pure per l’affondo su Julian Alvarez, attaccante del River: non è ancora andato in scena il vertice con l’agente Fernando Hidalgo, ma la pista resta calda".