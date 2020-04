Inter, per Lautaro è già stagione record. Lukaku ha due primati nel mirino

La Gazzetta dello Sport di oggi si è soffermata anche sui numeri dei due attaccanti titolari dell’Inter: “Per Lautaro e Lukaku lo stop ha messo il tappo a un’annata esplosiva. Il Toro stava vivendo quella che gli americani definiscono la “breakout season”, l’annata dell’auto-inserimento fra le stelle mondiali, Romelu aveva subito dimostrato di poter essere leader. Vorranno ricominciare da lì e dai numeri, che agli attaccanti piacciono sempre. Per Martinez è già la miglior stagione della carriera, ma va arrotondata. Per il belga è più che abbordabile il primato di gol in stagione (27 nel 2017-18, siamo a 21) e possibile quello in un campionato (25 nel 2016-17, siamo a 17). Gol e record non sono tutto, ma aiutano”.