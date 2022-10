GdS – Inter, ecco perché tanta prudenza con Lukaku

Romelu Lukaku è pronto a tornare in gruppo. Non lo ha ancora fatto, ma - come raccontato da Fcinter1908.it - l'infortunio è alle spalle ed ormai è solo una questione atletica. L'Inter procede con estrema prudenza. Sottolinea infatti la Gazzetta dello Sport: "Come ormai è noto lo staff medico dell'Inter sta procedendo con i piedi di piombo per scongiurare il rischio di ricadute, ma per il momento persiste l'ottimismo in vista di una convocazione per la partita di sabato contro la Fiorentina. Il lavoro ad Appiano Gentile, infatti, è stato propedeutico al ritorno in gruppo per domani".