Dopo la vittoria in rimonta, con due gol di Taremi , con il Lugano, l'Inter scenderà di nuovo in campo domani sera in amichevole. Ad Appiano Gentile arriva la Pergolettese e sarà l'occasione per vedere all'opera gli ultimi arrivati.

"L’Inter torna in campo domani alle 18.30 contro la Pergolettese, squadra di Serie C. Il match non sarà aperto al pubblico, ma i tifosi nerazzurri potranno vedere la partita in streaming. Sarà trasmessa in diretta su inter.it, sul canale Youtube e sull’app ufficiale dei nerazzurri. Si tratta del secondo appuntamento stagionale dopo l'amichevole vinta 3-2 contro il Lugano il 17. Zielinski, arrivato il 18 luglio, dovrebbe giocare i primi minuti con la maglia nerazzurra. Dopo la Pergolettese l’Inter se la vedrà contro il Las Palmas (in programma il 27 luglio a Cesena, 19.30), il Pisa di Pippo Inzaghi (il 2 agosto all'Arena Garibaldi), l’Al-Ittihad (il 7 a Monza) e il Chelsea (il 12 a Londra)", scrive La Gazzetta dello Sport.