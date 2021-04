Inter, pericolo Zielinski: uomo in più del Napoli, in passato ha già colpito

Il centrocampista polacco, insostituibile per Gattuso, ha già segnato 8 reti in stagione, di cui ben 6 da gennaio in poi

Fabio Alampi

Tra i protagonisti dell'ottimo momento di forma del Napoli c'è Piotr Zielinski: il centrocampista polacco, con 8 reti in stagione (di cui ben 6 da gennaio in poi), è uno dei pilastri della squadra di Gattuso. E l'Inter, come ricorda il Corriere dello Sport, l'ha spesso esaltato in passato: "8 gol e 9 assist, praticamente ad un niente dalla doppia-doppia, fanno della stagione attuale la più brillante, mica solo statisticamente, del suo quinquennio napoletano.

[...] Zielinski è un titolarissimo, uno dei tanti di una squadra che pure abbonda in ogni zona del campo di alternative. Lui è il riferimento tattico che ne ha giocate trentanove, ne ha saltate quattro per colpa del Covid, si è speso ovunque pure stavolta e poi è esploso, e in che modo, nell'ultimo trimestre, quando s'è preso le responsabilità che il rinnovo del contratto (scadenza 2024) deve avergli trasmesso. Da gennaio, dalla doppietta di Cagliari in poi, sei delle sue otto reti, alcune hanno avuto un senso, altre sono rimaste impigliate (come quella nel tracollo di Bergamo) in una crisi dalla quale il centrocampista polacco è servito al Napoli per uscirne autorevolmente. Dal primo novembre, non ha rinunciato a nessuna sfida, impossibile fare a meno del suo talento spruzzato in veroniche e doppi passi. A proposito, l'Inter l'esalta, è scritto nel suo recentissimo passato: destro a girare, dopo 2' nel 3-0 del 2016-2017; "fucilata" dal limite area, e all'incrocio dei pali, nel 4-1 del 2018-2019".