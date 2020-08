Libero – Inter, periodo schizzato. Due settimane fa Conte scaricato, ora tutti contiani

Il quotidiano Libero si sofferma sul periodo pazzo dell’Inter. Seconda in classifica, crisi che sembrava aperta dalle parole di Conte dopo la gara con l’Atalanta. Poi tutto rientrato in virtù del sogno di vincere la finale di Europa League. “Due settimane fa Antonio Conte era stato scaricato da gran parte dei tifosi e quasi licenziato dall’Inter, ma adesso sono tutti “contiani”. È la schizofrenia del calcio. Non segue regole precise a parte una. La ragione è sempre di chi vince. E quindi è di Conte. In tre partite ha ribaltato la narrativa del finale di stagione dell’Inter. Lo stesso mister che ora viene osannato potrebbe essere visto diversamente se dovesse andar male venerdì sera”, scrive il giornale. I meriti dell’allenatore sono sotto gli occhi di tutti. Con una vittoria in Europa League magari si potrebbe aprire con lui un vero e proprio ciclo anche perché ora sembra che il gap della Juve, in Serie A, sia stato ridotto.

UN SALTO – “L’allenatore già pensa al campionato ed a come stroncare i sogni bianconeri del decimo scudetto consecutivo. Ne ha pieno diritto. Ha plasmato un gruppo che lo segue ciecamente e che nell’ultimo mese ha compiuto un ulteriore salto di qualità”, scrive lo stesso giornale.

Il suo forte, quando ha la squadra così vicino – come a Euro 2016 – riesce a tirare fuori dal gruppo il meglio. Nelle ultime gare ha cercato di far giocare male gli avversari nonostante la loro forza. Ha un Lukaku in grande spolvero, a meno uno dal record della prima stagione di Ronaldo (chiuse a 34 gol). Ha Barella che ormai è diventato indispensabile, come Bastoni in difesa.

Ha i gregari come D’Ambrosio e Gagliardini che stanno giocando fissi da titolari nelle ultime gare e stanno cercando sempre di farsi trovare pronti. La finale di Europa League sarà la 54esima partita di questa stagione. In palio c’è la Coppa ma pure la possibilità di giocare il 24 settembre, a Budapest, la Supercoppa Europea.

