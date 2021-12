Inter-Perisic, ampia la distanza tra le parti: questione rinviata a febbraio

L'esterno croato, in scadenza di contratto a giugno, non ha ancora trovato un accordo con i vertici nerazzurri

Tutta ancora in alto mare la questione legata al rinnovo di contratto di Ivan Perisic: l'esterno croato, in scadenza a giugno, è un elemento fondamentale per i nerazzurri, ma la sua richiesta è molto lontana dalla proposta della dirigenza. La situazione, secondo Tuttosport, verrà riaffrontata a febbraio: