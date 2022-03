Inter, stop Perisic: le condizioni del croato. Contro il Liverpool…

Le ultime indiscrezioni sulle condizioni del centrocampista croato dopo il forfait in occasione della sfida con la Salernitana

Nulla di grave per Ivan Perisic . Il centrocampista croato è rimasto fuori dalla distinta della sfida tra l' Inter e la Salernitana a causa di un lieve affaticamento muscolare.

Sostituito prima da Darmian e poi da Gosens, che ha timbrato il primo assist con la maglia dell'Inter, Perisic è pronto a riprendere il suo posto - come riferisce il quotidiano Tuttosport - sulla fascia sinistra già nel match di Anfield contro il Liverpool, in programma martedì sera e valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.