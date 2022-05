Il Giornale – Inter, Inzaghi quasi un piccolo Mou. Perisic pallone d’oro nerazzurro

La vittoria nella finale di Coppa Italia contro la Juve commentata dal quotidiano che si concentra sul tecnico e sul croato

"Si chiude definitivamente l’era della Signora. L’anno scorso Antonio Conte le scucì lo scudetto, adesso Simone Inzaghi la condanna a zero titoli dopo dieci anni. La ricostruzione più volte invocata da Allegri fa rima con falli-mento: l’anno scorso Andrea Pirlo aveva alzato due coppe. Ora è Inzaghi a fare altrettanto con ancora viva la possibilità di centrare un “tripletino” per diventare un Mou in piccolo che avrebbe del clamoroso se si pensa che l’estate scorsa si ritrovò senza Eriksen, Hakimi e Lukaku.Alla faccia del ridimensionamento". Così il quotidiano Il Giornale commenta la vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.