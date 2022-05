Inter, Perisic concentrato sul finale di stagione: “Pronti per domani”

Il giocatore, al centro di un caso per il rinnovo non ancora chiuso con i nerazzurri, pensa alle ultime due gare dell'anno

Gli altri pensano alle sue parole, al mercato, alla possibilità che possa andare via a parametro zero dall'Inter e che addirittura possa approdare alla Juventus. Lui pensa al campo e alle due ultime partite dei nerazzurri in questo campionato. Per Ivan Perisic è stato uno dei migliori anni in nerazzurro e questo al di là dalle vittorie. Oltre ad essersi confermato come pedina importante sul campo, è diventato un vero e proprio leader per lo spogliatoio. E così continua a spronare tutti in questo finale di stagione anche sui social. Come nell'ultimo post, nelle sue stories, nelle quali ha taggato l'Inter: "Pronti per domani", ha scritto e ha pubblicato la foto che arriva dall'allenamento del sabato, quello che precede la partenza per Cagliari, ultima trasferta che può valere moltissimo. Oppure niente.