CdS – Inter, Perisic recuperato. La sua spinta da sfruttare ricordando l’andata

L'esterno nerazzurro torna a disposizione dopo il forfait nel match con la Salernitana per affaticamento muscolare

Buone notizie per Simone Inzaghi alla vigilia di Liverpool-Inter. Ivan Perisic farà parte della spedizione nerazzurra ad Anfield. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Se Gosens appare destinato ad aspettare il suo turno in panchina, all’inizio la corsia sinistra sarà di Perisic. Il croato, infatti, ieri si è allenato regolarmente e sembra aver smaltito l’affaticamento che lo aveva tenuto fuori con la Salernitana. La spinta di Perisic, insomma, sarà uno dei fattori da sfruttare, ricordando come, all’andata a San Siro, abbia messo in difficoltà Alexander-Arnold, offrendo pure un quasi assist a Calhanoglu, il cui destro nel cuore dell’area andò a schiantarsi sulla traversa".