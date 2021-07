GdS – Brozovic è tornato ad Appiano Gentile, Perisic ancora no: il motivo

Il croato ancora non ha iniziato ad allenarsi agli ordini nel nuovo allenatore Inzaghi: svelata la ragione

Aumentano i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi e soprattutto i big. Il nuovo allenatore dell’Inter oggi ha ritrovato Marcelo Brozovic e nei giorni scorsi aveva già rivisto de Vrij, Skriniar e Calhanoglu. Come mai ancora non si è visto Ivan Perisic? Come svela Gazzetta.it, il connazionale di Brozo“avrà qualche giorno in più dopo essere risultato positivo al Covid durante l’Europeo”, si legge. Tutto secondo i piani dunque: Perisic rientrerà nei prossimi giorni e si metterà a disposizione del nuovo allenatore.