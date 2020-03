Inter, il rinvio ha cambiato i piani: ieri allenamento normale. Oggi…

Il Corriere dello Sport di stamattina sottolinea come la notizia del rinvio di Juve-Inter abbia modificato i piani nerazzurri. A partire ovviamente dall’allenamento di ieri: “Avrebbe dovuto essere una seduta di rifinitura. Incentrata sulle prove definitive per la formazione e per le scelte tattiche da adottare allo Stadium, dato che nell’allenamento di venerdì, all’indomani del match con il Ludogorets, non era stato possibile testare alcuna soluzione. La seduta di ieri, invece, è stata standard e, al termine, invece di salire sul pullman in direzione Torino – arrivo in albergo previsto per le 20, giusto per la cena – è scattato il rompete le righe. Mentre i giocatori abbandonavano alla spicciolata il centro sportivo è arrivata la comunicazione che certificava il giorno libero che Conte ha concesso alla truppa. Insomma, oggi la Pinetina resterà chiusa. Lo sarebbe stata comunque, anche con la squadra in trasferta a Torino. La ripresa è fissata per domani, quando Conte comincerà a preparare la sfida di Napoli”.