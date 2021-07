GdS – Inter, il piano di Inzaghi per Lukaku. Romelu simbolo anche senza Conte

La Gazzetta dello Sport sottolinea la centralità dell'attaccante belga nel progetto tecnico nerazzurro

Spiega la Gazzetta dello Sport: "Dopo aver portato Immobile alla Scarpa d’oro, Inzaghi si è messo al lavoro per studiare il modo di poter rendere ancora più distruttiva la potenza fisica di Lukaku. Sa bene che le sue fortune in nerazzurro dipenderanno molto dal belga, diventato per l’Inter non solo leader tecnico e primo violino offensivo, ma pure uomo simbolo di questa nuova epoca. Anche senza Conte, Lukaku si sente responsabilizzato, consapevole di quale sia il suo ruolo all’interno del pianeta Inter e di quello che serve per mantenere il club ai vertici. La vittoria dello scudetto ha aumentato la sua fame di successi. Il modo in cui si è allenato durante le vacanza è il miglior biglietto da visita per la nuova stagione".