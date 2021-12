GdS – Questa Inter è un piatto da ristorante stellato. “Per dirla alla Marotta…”

La formazione nerazzurra allenata da Simone Inzaghi si presenta alla sosta natalizia a + 4 sul Milan e a +7 sul Napoli

La Gazzetta dello Sport oggi elogia l’Inter e in particolare il lavoro di Simone Inzaghi. La formazione nerazzurra viene definita come “un piatto da ristorante stellato. Questa Inter è un’esperienza che sta appagando i suoi tifosi e che – per dirla alla Marotta – «è andata oltre le aspettative». Inzaghi viaggia a una media di poco meno di 100 gol segnati in un campionato (49 reti, mai un’Inter così prolifica nel girone d’andata) e ha vinto la settima partita consecutiva, di cui sei senza subire neppure un gol (non era mai successo neanche questo): gli opposti si attraggono, e sì che questa Inter è un’attrazione”, si legge nell’analisi della rosea. Al termine del girone d’andata, l’Inter è in testa al campionato a +4 sul Milan e +7 sul Napoli.