L’Inter resta in ritiro a Dusseldorf. Conte ha già ottenuto una piccola vittoria

L’Inter resterà in ritiro a Dusseldorf anche prima della finale, partirà oggi per Colonia per la rifinitura, ma tornerà nella città tedesca che ha li ha ospitati per tutto il ritiro. Ieri Conte ha ripiazzato tutti ai davanti i video per analizzare i dettagli del Siviglia. Poi sul campo sono state provate le situazioni tattiche e sono stati provati anche i calci piazzati per non lasciare niente al caso. Sicuramente l’allenatore nerazzurro ha già ottenuto una piccola vittoria:

“L’Inter dell’ultimo decennio era famosa per mollare nella seconda parte dell’anno. Questa no. Questa è arrivata sprintando a fine estate come fosse la prima tappa al Giro d’Italia, tappa di Colonia. Successe davvero, eh: nel 1973 la corsa rosa concluse la sua prima giornata proprio nella città della finale di Europa League. Quarantasette anni dopo, il traguardo da tagliare è ancora lì”, scrive La Gazzetta dello Sport.

(Fonte: GdS)