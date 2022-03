La Stampa – Inter, un pieno di autostima che servirà nella volata scudetto

I nerazzurri battono il Liverpool espugnando Anfield Road grazie a un lampo di Lautaro Martinez, ma non è abbastanza

Un lampo di Lautaro Martinez decide la sfida di Anfield Road tra Liverpool e Inter, ma per i nerazzurri non è abbastanza: i ragazzi di Simone Inzaghi sono fuori dalla Champions League. Questa l'analisi de La Stampa:

"L'Inter assapora solo per pochi secondi il sogno dell'impensabile rimonta ad Anfield Road, dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata a San Siro. Il tempo breve che passa dallo spettacolare gol di Lautaro all'espulsione di Sanchez, che provoca le proteste nerazzurre e di fatto vanifica la risalita appena iniziata. Il Liverpool passa ai quarti di Champions League, ma all'Inter resta un pieno di autostima che servirà nell’ultimo tratto della volata scudetto. Non è da tutti conquistare lo stadio dei Reds che finora avevano sempre vinto in questa edizione della Champions. L'Inter ci è riuscita con una prestazione a tratti sofferta (il Liverpool ha colpito tre legni). Ma i Campioni d'Italia sono sempre rimasti incollati agli inglesi, fino al magnifico colpo di Lautaro che ha avvicinato".