Inter, problema Uefa per fondo Pif: si studia un escamotage, lo scenario

Nuovi rumors negli ultimi giorni sul possibile acquisto da parte del fondo saudita Pif dell’Inter. Ne parla oggi anche Il Sole 24 Ore, che si sofferma in particolare sui problemi tecnici della situazione: ”Il saudita Pif sta studiando un network di club calcistici di proprietà in Europa. […] In questo contesto il problema non è solo politico ma anche tecnico: l’acquisto dell’Inter, dopo l’inglese Newcastle, porterebbe due club europei sotto la stessa proprietà, con ovvi rischi di contemporanea partecipazione alla Champions League e, quindi, bocciatura dell’operazione da parte dell’Uefa. Le discussioni, secondo le indiscrezioni, sarebbero al momento ferme sulla struttura dell’operazione. Uno degli escamotage potrebbe essere quello di utilizzare due veicoli societari differenti per comprare l’Inter, in modo che la proprietà giuridica non sia la medesima. In ogni caso l’acquisto sembra complesso”, si legge.