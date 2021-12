Inter-Pif, la verità sulle voci: “Giro tortuoso, da dove arrivano i rumors”

La Repubblica fa chiarezza sui recenti rumors in merito alla possibile cessione dell'Inter al fondo saudita

La Repubblica oggi fa chiarezza sui recenti rumors in merito alla possibile cessione dell'Inter al fondo saudita Pif. In particolare, spiega da dove provengono le voci: "In passato era successo che indiscrezioni sul possibile fallimento del club nerazzurro originassero dal mondo delle banche d'affari. Un'attività di disturbo a cui la stessa società è riuscita a opporsi con efficacia. Questa volta il giro sembra essere più tortuoso. A rilanciare le frequentissime suggestioni sullo sbarco dei sauditi alla Pinetina sono account Twitter di "insider" più o meno credibili, che si professano in qualche modo vicini agli affari della famiglia reale saudita. Spesso però gli insider arabi rimandano a fonti para-giornalistiche europee, soprattutto italiane, non di rado siti di tifosi interisti che sognano un calciomercato in entrata a otto zeri, che a loro volta citano fonti arabe. Una giostra sempre in moto, che alla fine di ogni giro riporta al punto di partenza", si legge.