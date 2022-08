Pinamonti, cena tra Inter e Sassuolo: presenti Marotta, Ausilio, Baccin, Carnevali e Rossi

Ieri sera Inter e Sassuolo si sono incontrate a cena per parlare dell'attaccante scelto dai neroverdi per sostituire Raspadori

Ieri sera Inter e Sassuolo si sono incontrate a cena per parlare dell'attaccante Pinamonti scelto dai neroverdi per sostituire Raspadori.

"In attesa di raggiungere l’accordo con il Napoli per la cessione di Raspadori, il Sassuolo si sta muovendo già per Andrea Pinamonti, individuato come sostituto del classe 2000. Ieri c’è stata una cena in merito tra le due dirigenze: presenti Marotta, Ausilio, Baccin, Carnevali e Rossi", riporta Sky Sport.