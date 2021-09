Inter, Pinamonti e la chance Empoli: cosa si aspetta Andreazzoli da lui

Il giocatore, l'anno scorso nella rosa dello scudetto di Conte, è andato in prestito in Toscana e ha già esordito

Andrea Pinamonti sotto esame all’Empoli. L’Inter osserva con grande attenzione la sua crescita e spera che in questa stagione possa definitivamente esplodere. Ne ha parlato così La Gazzetta dello Sport: “Ha già avuto modo di debuttare collezionando 17’ nella storica vittoria dei toscani in casa della Juventus. Il 22enne attaccante di Cles ha avuto la conferma che con Andreazzoli può ritagliarsi uno spazio importante per riuscire a fare il definitivo salto di qualità dopo cinque stagioni in serie A e due parentesi agrodolci tra Frosinone e Genoa”, si legge.