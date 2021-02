Inter, novità last minute per la quarta punta? Pinamonti-Eder, destini incrociati

Ultimo giorno del calciomercato di gennaio: l’Inter, come ripetuto più volte, non regalerà colpi dell’ultimo minuto. L’unico possibile movimento, secondo Tuttosport, riguarda la quarta punta, con Andrea Pinamonti che è tornato in campo sabato sera contro il Benevento ma che continua ad essere molto richiesto:

“Il ragazzo è oggetto del desiderio di molti e, fosse arrivato Dzeko, sarebbe stato mandato a giocare. Il Benevento ci spera ancora come Eder spera che l’Inter decida di riportarlo a casa. Fosse per lui, tornerebbe di corsa ma, nonostante il suo cartellino appartenga allo Jiangsu, l’altra squadra del gruppo Suning, tutto pare congelato“.