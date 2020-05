Inter, la Pinetina non basta: la ripresa degli allenamenti di squadra diventa un’incognita

La ripresa degli allenamenti di squadra, prevista per lunedì 18 maggio, rischia di slittare ulteriormente: l’Inter, per bocca dell’ad Beppe Marotta, ha sollevato diversi dubbi sull’applicabilità del protocollo varato da Governo. In più, secondo il Corriere dello Sport, sarebbero emerse anche ulteriori problematiche legate al centro sportivo della Pinetina:

“Gli allenamenti ad Appiano Gentile, ora, diventano però un’incognita. Il protocollo presenta qualche falla, si affacciano difficoltà logistiche per l’Inter – società che si è resa capofila della ribellione in serie A – che non potrebbe ottemperare ai regolamenti nel caso di un intero blocco squadra in ritiro. Il centro sportivo nerazzurro non è in grado di distribuire una persona per ogni camera, qualora non venisse permesso di fare avanti e indietro da casa: bisognerebbe appoggiarsi a una struttura limitrofa allo scopo di ridurre contatti e spostamenti al di fuori delle partite. Ci sono meno di trenta camere in tutto, ad Appiano: situazione ingestibile se il ragionamento si allarga a tutti i componenti dello staff. Si avrebbe a malapena una stanza per ogni giocatore e per Conte, ma poi toccherebbe arrangiarsi. E l’Inter rigetta con forza questa soluzione, anche perchè è fondamentale la presenza di almeno un medico, del team manager e del personale addetto alla sicurezza“.