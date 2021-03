Repubblica – Inter-Atalanta, Pioli e Pirlo tifano Gasp. Da parte sua sarebbe felice…

Dopo le vittorie delle inseguitrici, l'Inter proverà a rispondere contro l'Atalanta in una sfida che regalerà gol e spettacolo

Dopo le vittorie delle inseguitrici, l'Inter proverà a rispondere contro l'Atalanta. In una sfida che regalerà gol e spettacolo (si affrontano i due migliori attacchi della Serie A), la squadra di Conte avrà addosso gli occhi delle avversarie dirette. "Già normalmente il calciofilo italiano medio nutre spiccate simpatie per l’Atalanta, la quale oggi avrà dalla sua parte simpatizzanti ancor più infervorati. Perciò stasera Pirlo e Pioli tifano Gasp, che da parte sua sarebbe ben felice di fare un dispetto alla società che più gli sta sulle scatole e un piacere a quella per la quale prova l’affetto più intimo, la Juve, dove è cresciuto sia come giocatore sia come allenatore e per cui faceva il tifo da ragazzo", sottolinea Repubblica.