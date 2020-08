È arrivato puntuale il riscatto di Stefano Sensi. Come era previsto l’Inter ha sentito il Sassuolo e verserà nelle casse neroverdi la cifra del riscatto per trattenere definitivamente il centrocampista a Milano. La società emiliana dovrà scegliere nei prossimi giorni un giovane della Primavera nerazzurra da prendere in questa operazione. Il club vorrebbe Pirola ma l’Inter potrebbe non lasciarlo andare.

(Fonte: Sky)