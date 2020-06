Inter, in arrivo una nuova plusvalenza: ecco quanto può ricavare dalla cessione di Vecino

Dopo la cessione definitiva di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain, l’Inter può mettere a bilancio una nuova plusvalenza: il candidato numero uno a lasciare Milano è Matias Vecino, già a un passo dall’addio a gennaio e destinato a lasciar spazio a Sandro Tonali, obiettivo dichiarato dei nerazzurri.

Così scrive Tuttosport: “L’Inter vuole cedere l’uruguaiano anche perché con lui potrebbe mettere a segno un’altra importante plusvalenza dopo quella fatta con Icardi e quella in cantiere con Perisic (Bayern). Vecino, infatti, acquistato per 25 milioni dalla Fiorentina nell’estate 2017, ora è a bilancio per 10 e l’Inter lo valuta almeno 20-25. In attesa di capire se possano nascere opportunità in Italia, ci sono diversi club all’estero interessati: il Valencia già nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio, l’Everton viene sempre segnalato sul giocatore (Ancelotti vorrebbe Allan come prima scelta), ma attenzione anche all’Arsenal con cui l’Inter potrebbe parlare di Lacazette o Aubameyang“.