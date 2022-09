CorSera – Inter, a Plzen per riprendersi anche l’autostima. ”Una cosa fa ben sperare”

''La birra ceca, certo. Ma prima non sarebbe male mettere sotto i denti qualcosa: tre punti appena sfornati, ad esempio, assieme a una bella porzione di autostima, per recuperare quella consumata in un amen contro il Bayern''. Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla sfida, delicata, che attende l'Inter in quel di Plzen contro un Viktoria che non perde da 28 partite in casa, anche se contro il Barcellona al Camp Nou ha mostrato limiti difensivi non indifferenti.