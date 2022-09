Inter, poca lucidità: squadra corre male. Inzaghi pensa a un piccolo accorgimento

Come analizza La Gazzetta dello Sport "C’è un dato che conforta le impressioni visive della partita di Udine, specie nel secondo tempo. L’Inter che arrivava in ritardo sulle “seconde palle” si spiega con il report ufficiale della Lega: i primi cinque giocatori dell’Udinese per km percorsi in sprint hanno avuto tutti una velocità media maggiore rispetto al primo nerazzurro, Darmian. E’ un dato che racconta molto. Specie se sommato a un altro numero: l’Inter, per km percorsi, è la terza squadra della Serie A. Dunque: Gli uomini di Inzaghi non corrono poco. Corrono male. Ed è sintomo di scarsa lucidità, di scarsa organizzazione. Ma più nel particolare, è il segnale di una condizione fisica non brillante. E’ una situazione che chiama in causa direttamente lo staff dei preparatori di Inzaghi. Cosa è possibile fare ora? Non interventi strutturali, non è nelle intenzioni del club. Neppure una “nuova” preparazione fisica, visto che non c’è il tempo materiale. Piuttosto, qualche aggiustamento sul recupero tra una partita e l’altra andrà valutato".