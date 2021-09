Libero – Inter poco lucida e Handanovic è un problema. Urge un portiere affidabile

Il giorno dopo la trasferta di Genova, il quotidiano analizza la prova della squadra di Inzaghi

Voleva festeggiare la panchina numero 200 in Serie A con una vittoria, invece Simone Inzaghi dovrà accontentarsi di un punto. Nonostante sia andata in vantaggio per due volte, l'Inter si è fatta rimontare da una buona Sampdoria. "L’Inter vista a Genova è apparsa poco lucida e con tanti uomini a corto di energie".

"Inzaghi deve ora resettare il mezzo passo falso perché dopodomani c’è l’esordio in Champions a San Siro contro il Real Madrid, con Sensi out per infortunio e anche Bastoni in dubbio. Un primo, vero banco di prova per la nuova Inter", sottolinea Libero. Nelle sue pagelle il quotidiano boccia poi Samir Handanovic: "Sul primo gol non esce su un pallone che spiove in area. Sul secondo è pietrificato. Urge un portiere davvero affidabile all’Inter". Per lo sloveno voto 5.