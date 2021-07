Inter, poker alla Pro Vercelli: primo gol di Calhanoglu, Nainggolan titolare

Il resoconto dal match disputato ieri nel centro sportivo di Appiano Gentile tra l'Inter di Inzaghi e la Pro Vercelli

La Gazzetta dello Sport riporta le indicazioni del match, con Inzaghi che si è affidato alle solite certezze, ovvero il 3-5-2 con la difesa a tre con Skriniar, Ranocchia e D'Ambrosio davanti ad Handanovic. A centrocampo Darmian e Dimarco ad agire sugli esterni, con Nainggolan, Gagliardini e Calhanoglu in mezzo al campo. In avanti la giovane coppia formata da Pinamonti e Mulattieri, in attesa del ritorno dei nazionali Lukaku, Lautaro e Sanchez.