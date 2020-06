Inter, Politano prepara la rinvincita. CdS: “L’impatto con Conte è stato…”

Non una partita come le altre. Matteo Politano si prepara ad affrontare la ‘sua’ Inter sabato sera in occasione del ritorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

“La rivincita di Politano” scrive il Corriere dello Sport. L’ex Sassuolo poteva arrivare a Napoli già a gennaio 2018, poi scelse l‘Inter pochi mesi dopo. Spalletti lo impiegava regolarmente, poi l’arrivo di Conte e un “impatto meno intenso” con solamente due presenze da titolare e zero gol.

Ora in palio c’è un posto in finale e “la soddisfazione di eliminare il club che ha ritenuto di non puntare su di lui sarebbe doppia“.