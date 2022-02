Inter, polveri bagnate: zero gol tra Liverpool, Sassuolo e Genoa: “Non bastano nemmeno…”

Polveri bagnate. L'Inter di Simone Inzaghi non riesce più a segnare. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta le difficoltà

"Handanovic e compagni hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime 4 giornate e al Ferraris hanno confermato l'incapacità di segnare: tra Liverpool, Sassuolo e Genoa, zero reti fatte. E non bastano le 21 conclusioni verso la porta (solo 4 in porta): Sanchez, Dzeko e Martinez sono in difficoltà, serviti poco e male da un Calhanoghu in affanno e da un Barella sottotono. Annotati i demeriti nerazzurri, è comunque doveroso sottolineare la bravura della formazione di Blessin che ha resistito nelle difficoltà".