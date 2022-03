Femminile, Inter-Pomigliano 0-1: le nerazzurre di Guarino cadono in casa

Brutta sconfitta per l'Inter Femminile di Guarino che viene sconfitta tra le proprie mura dal Pomigliano

Al 20' le nerazzurre hanno una grande occasione per portarsi in vantaggio con il lancio lungo di Csiszàr per Ajara Njoya che salta il portiere, ma la difesa del Pomigliano recupera in extremis, salvando il risultato. Ancora Inter alla mezz'ora con Landström dalla sinistra che mette in mezzo un gran pallone, ma Csiszàr non inquadra lo specchio della porta. Risponde il Pomigliano con Moraca da fuori area al 41' ma il pallone termina a lato.