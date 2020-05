Giacomo Poretti: “Ho avuto il Covid19. Guardavo tv: ho vinto con l’Inter almeno 53 Champions”

Non lo sanno tutti, prima di fare l’attore comico faceva l’infermiere. Ma sanno tutti che Giacomo Poretti (che compone il trio con Aldo Baglio e Giovanni Storti) è interista. Negli ultimi mesi si è ammalato di Covid19. Ora il suo tampone è negativo e ha raccontato al Corriere della Sera la sua esperienza: «Andavo a letto alla sera con la febbre e l’angoscia di dover andare in ospedale. Perché io che ho fatto l’infermiere lo so bene cos’è una terapia intensiva. Ho avuto moltissima paura. Mia moglie si è ammalata qualche giorno dopo rispetto a me, ma la sua febbre è sparita nel giro di poco. Mio figlio invece non ha avuto sintomi».

Si è chiuso nel suo studio ed è rimasto lì per evitare di fare del male ai suoi cari, usciva solo per cenare. E a tenergli compagnia c’è stata lei: «Dormivo perché ero sempre stanco e poi mi ha fatto compagnia la tivù: mi sono guardato Italia-Francia credo 27 volte e ho vinto con l’Inter almeno 53 Champions…».

(Fonte: corriere.it)