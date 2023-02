Verso Inter-Porto, è la difesa il vero punto di forza della squadra di Conceiçao: i numeri

Anno nuovo, difesa blindata. Il Porto ha subito un solo gol nel 2023, nessuno nei principali campionati europei ha fatto meglio. Dall'inizio del 2023, nelle nove partite giocate tra campionato, Coppa di Lega e Coppa di Portogallo, la squadra di Conceiçao ha subito un solo gol: nel trionfo per 4-1 contro il Famalicão.

Tra i principali campionati europei è l'unico club ad aver subito un solo gol. Alle spalle c'è il Benfica che ha subito tre gol in questo 2023. L'Inter, prossimo avversario del Porto in Champions League, ha subito cinque gol in nove partite.