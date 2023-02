Biasin: “Inter-Porto partita più importante della stagione. Attacco? Scelgo Dzeko”

I nerazzurri, dopo il successo per 3-1 contro l'Udinese, tornano in campo mercoledì per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

L'Inter, dopo il successo per 3-1 contro l'Udinese, torna in campo mercoledì a San Siro contro il Porto per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Fabrizio Biasin, su Twitter, dice la sua sul match: "Mercoledì c'è Inter-Porto, ovvero la partita più importante della stagione (almeno fin qui). Tra Dzeko e Lukaku, chi schiereresti in attacco con Lautaro? Parto io: Lukaku sta crescendo, ma io scelgo Dzeko".