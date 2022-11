Inter-Porto: i nerazzurri hanno tutto per spuntarla, ma a un patto

Almeno sulla carta il sorteggio di Nyon è andato bene per le italiane impegnate agli ottavi di Champions League. "Abbiamo pescato bene, agli ottavi di Champions troveremo avversarie «giocabili», come si usa dire adesso", sottolinea il Corriere della Sera. "Per il Milan ci sarà il Tottenham di Conte, per l’Inter il Porto dell’ex nerazzurro Conceicao, per il Napoli i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Insomma: non sarà facile perché la Champions è la Champions e nessuno ti regala niente".